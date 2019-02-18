В США грабитель перепутал авто, на котором собирался сбежать, и сел к полицейским

28-летний бездомный Николас Мейзиот пытался сбежать с места преступления, но вместо машины такси, которую он вызвал ранее для побега, он сел к полицейским.

Как сообщает полицейский отдел в Фейсбук, около 10 вечера в полицию города Рошель Парк, США, поступил вызов о подозрительных звуках в доме.

Хозяева начали осматривать дом и на втором этаже увидели Николаса. Когда вор понял, что его заметили, он выскочил в окно и спрыгнул с крыши второго этажа на землю.

Чуть ранее, когда он только забрался в дом, парень вызвал такси. Оно должно было оперативно увезти его с места преступления.

Водитель прибыл на место одновременно с полицейскими, которые приехали на вызов на автомобиле без опознавательных знаков.

Это и запутало Мейзиота - вместо такси он забрался к машину к полицейским, которые сразу арестовали неудачливого вора.

"Можно только представить его удивление", - прокомментировал задержание один из полицейских.