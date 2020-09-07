В США клонировали лошадь Пржевальского

Американские ученые смогли клонировать лошадь Пржевальского, умершую около 20 лет назад: на протяжении всего времени ее ген хранили в морозильной камере. Об этом сообщается на сайте компании Revive & Restore, которая занималась этим проектом.

Жеребенок по кличке Курт, названный в честь патолога и генетика Курта Бениршке, появился на свет в начале августа в зоопарке Сан-Диего в Калифорнии. Revive & Restore совместно с компанией ViaGen смогла восстановить ген, замороженный в 1980.

«Это были клетки жеребца, родившегося в 1975 году в Великобритании, которого привезли в США в 1978 году. Он прожил до 1998 года» — рассказали в пресс-службе организации.

Американский биолог Бен Новак уже написал в своем Twitter, что это первое клонирование лошади Пржевальского за последние 17 лет и что это научный прорыв.

В настоящее время в мире насчитывается около двух тысяч лошадей, рожденных от 12 особей лошади Пржевальского и спасенных в 1990-х от абсолютного вымирания. Жеребенок Курт стал надеждой на то, что в будущем ученые смогут восстановить популяцию краснокнижных животных.