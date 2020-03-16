В США начали тестировать на добровольцах экспериментальную вакцину от коронавируса

16 марта 2020 г. 11:18
Источник: ZN.UA
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В США первый участник клинического испытания вакцины для защиты от нового коронавируса получит экспериментальную дозу в понедельник, 16 марта. Для тестирования вакцины пригласили 45 молодых, здоровых добровольцев. Для безопасности, их личности остаются засекреченными.

Исследование проводит Вашингтонский научно-исследовательский институт здравоохранения имени Кайзера Перманенте в Сиэтле, при финансировании Национального института здравоохранения США.

Для полной проверки действия и безопасности вакцины понадобится 12-18 месяцев. Тестирование начнется с добровольцев с различными дозами прививок, совместно разработанных NIH и Moderna Inc.

"Нет никаких шансов, что участники могут заразиться от прививок, потому что они не содержат самого вируса. Цель состоит в том, чтобы просто убедиться, что вакцины не вызывают никаких тревожных побочных эффектов, и подготовить почву для больших испытаний", - говорится в сообщении агентства.

Даже если первоначальные тесты на безопасность пройдут успешно, пройдет больше года, прежде чем любая вакцина будет готова к широкому применению.

 

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