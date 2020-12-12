В США одобрили вакцину Pfizer: американцев начинают прививать от COVID-19

Управление контроля за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) официально одобрило вакцину против COVID-19 производства компании Pfizer как безопасное и эффективное средство. Об этом сообщает The New York Times.

«FDA авторизировало вакцину против COVID-19 производства компании Pfizer», - отмечает издание со ссылкой на источники, знакомые с решением регулятора.

Это решение обнародовано на следующий день после того, как Консультативный совет FDA большинством голосов рекомендовал вакцину для прививки людей старше 16 лет. Постановление не обязывало утверждать вакцину, однако такое решение было прогнозируемым.

Ожидается, что вакцинация американцев препаратом от Pfizer начнется уже в ближайшие дни. Прежде всего прививки будут проводить медицинским работникам, а также жителям домов длительного ухода.

Отметим, вакцина от Pfizer/BioNTech уже утверждена в Великобритании, где на этой неделе стартовала процедура вакцинации.