 

В США предлагают санкции против РФ, пока не вернут пленных моряков

19 июля 2019 г. 15:04
Источник: Апостроф
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Группа конгрессменов внесла в Палату представителей Конгресса США законопроект, предполагающий санкции против 24 высокопоставленных сотрудников ФСБ. 

Поводом для введения ограничений назван инцидент в Керченском проливе, где в ноябре 2018 года российские пограничники захватили три украинских судна с 24 членами экипажей.

Моряков обвинили в незаконном пересечении госграницы РФ и арестовали.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте сенатора Марси Каптур.

Законопроект о санкциях получил название SAILORS Act (Stopping Aggressive Incursions on Liberty by Ordering Russian Sanctions Act). Его подготовили четыре сенатора: Марси Каптур и Майк Куигли (оба — от Демократической партии), Энди Харрис и Брайан Фицпатрик (от Республиканской партии). Ограничения затронут не только сотрудников ФСБ, но и "их ближайшее окружение". Санкции предлагается задействовать до тех пор, пока Россия не освободит незаконно захваченных украинских моряков и корабли.

В совместном заявлении сенаторов говорится, что их инициатива "подает мощный сигнал украинским морякам и их семьям о том, что американский народ не забыл их героическую борьбу за защиту демократического пути и суверенитета своей нации". Авторы проекта закона призывают международное сообщество "не оставаться в стороне, пока Россия усиливает свою агрессию в Европе и во всем мире".

"Конгресс США продолжает решительно осуждать опасное нападение России на военно-морской флот Украины и незаконное задержание 24 украинских моряков. Это событие стало последним в череде злонамеренных шагов, предпринятых Россией для подрыва демократического прогресса Украины и международного порядка, основанного на правилах",— говорится в заявлении.

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