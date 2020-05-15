В США разработали вакцину от коронавируса в виде таблеток

Американские ученые готовятся к клиническим испытаниям новой вакцины, которую они планируют выпускать в виде таблеток. Об этом в четверг, 14 мая, сообщает Daily Mail.

По словам одного из создателей, врача-иммунолога Шона Такера из Сан-Франциско вакцина сделана из мертвого аденовируса, одной из причин простуды, в который команда Такера включила некоторые гены из COVID-19. Сейчас вакцина проходит лабораторные испытания на пригодность к производству.

Отмечается, что миллионы доз новой вакцины могут быть произведены к концу года.

Испытания на мышах уже проведены, и их результаты были многообещающими. На начало июля запланированы испытания на людях, уже отбираются кандидаты. Вместе со своей командой из восьми человек доктор Такер работает с января без выходных, чтобы предложить эффективную вакцинацию в виде таблеток.

Накануне сообщалось об успешном тестировании на макаках вакцины против коронавируса. Она защитила приматов от пневмонии после заражения.

Ранее стало известно, что в Италии создали вакцину от коронавируса. Исследования на мышах дали обнадеживающие результаты, теперь на очереди – тестирование на людях.