В США ребенок вышел из комы, когда родители подписали согласие на посмертное донорство его органов

07 мая 2018 г. 17:55
Источник: УНИАН
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Трентон Мак Кинли (Trenton McKinley) из штата Алабама попал в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой около двух месяцев назад: небольшой прицеп для трейлера, в котором он сидел, перевернулся и ударил ребенка по голове.

Доктора заявили, что мальчик «никогда не станет снова нормальным», пишет Fox News.

Врачи утверждали, что кислородное голодание повредило мозг ребенка, «поэтому если он и выживет, то останется прикованным к аппарату жизнеобеспечения».

После этих слов родители решили подписать согласие на передачу органов мальчика нуждающимся в них детям.

Однако за день до того, как Трентона должны были отключить от аппарата искусственного кровообращения, он неожиданно начал дышать, встал с кровати и смог общаться, используя сложные предложения.

Сейчас у мальчика каждый день случаются припадки, и он страдает от головных болей.

Юный американец верит, что побывал в раю: «Я был среди поля и шел вперед. Меня однозначно спас бог, даже доктора так говорят».
 

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