В США спасли собаку, которая неделю плавала на стуле в затопленном после урагана доме

08 октября 2018 г. 15:27
Источник: Новое время
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Мальтийская болонка по кличке Сош пережила ураган Флоренс, неделю плавая на кресле внутри затопленного дома.

За работу взялись спасатели из Гуманистического общества Миссури, которые приехали в штат Северная Каролина, чтобы спасать животных, застрявших в домах.

Поисковая операция усложнилась тем, что все здания района были затоплены до крыш и хозяева собаки не могли найти свой дом, пишет CBS. 

Когда спасатели выбили дверь, они увидели Сош, дрейфующую под потолком на кресле.

Воздуха в этом небольшом пространстве ей хватило для того, чтобы выжить. 

 

Видео: 

Soshe's Rescue - Hurricane Florence with HSMO's Disaster Response Team

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