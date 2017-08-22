В США столкнулись поезда: пострадали более 30 человек

22 августа 2017 г. 13:47
Источник: УНИАН
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Четыре человека получили серьезные ранения, все пострадавшие доставлены в больницы.

В пригороде американского города Филадельфия на железнодорожной станции скоростной поезд столкнулся с составом. В результате 33 человека получили ранения.

Инцидент произошел около 00.15 (7.15 по Киеву) вторника, 22 августа, в населенном пункте Аппер Дерби. По данным представителя местного транспортного управления Southeastern Pennsylvania Transportation Authority (SEPTA) Хизер Рэферн, прибывший в населенный пункт скоростной поезд въехал в пустой состав, который находился на станции.

По данным мэра города Николаса Микоззи, четыре человека получили серьезные ранения, все пострадавшие доставлены в больницы.
 

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