В США столкнулись поезда: пострадали более 30 человек

Четыре человека получили серьезные ранения, все пострадавшие доставлены в больницы.

В пригороде американского города Филадельфия на железнодорожной станции скоростной поезд столкнулся с составом. В результате 33 человека получили ранения.

Инцидент произошел около 00.15 (7.15 по Киеву) вторника, 22 августа, в населенном пункте Аппер Дерби. По данным представителя местного транспортного управления Southeastern Pennsylvania Transportation Authority (SEPTA) Хизер Рэферн, прибывший в населенный пункт скоростной поезд въехал в пустой состав, который находился на станции.

По данным мэра города Николаса Микоззи, четыре человека получили серьезные ранения, все пострадавшие доставлены в больницы.

