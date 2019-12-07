В США суд приостановил смертную казнь на федеральном уровне

Верховный суд США заблокировал попытки правительства вернуть смертную казнь на федеральном уровне. В связи с чем приостановили решение о запланированной на 9 декабря смертной казни и еще трех в следующем месяце. Ранее также приостановили решение о выполнении пятой казни из-за процедурных вопросов, пишет DW.

Указывается, что представители правительства просили Верховный суд возобновить смертную казнь на федеральном уровне, заявляя о "неимоверной жестокости" осужденных.

В понедельник должны были казнить мужчину, которого обвиняют в убийстве трех семей в 1999 году.

Причиной такого решения суда стал спор о методе казни, а не ее самой. В правительстве хотят вводить смертельную инъекцию из одного вещества, а в суде настаивают на инъекции из трех веществ, как было определено в 1994 году.

Исполнение смертной казни на федеральном уровне не осуществлялось с 2003 года. Речь идет о случаях приговора к смертной казни федеральным судом. Однако локально в около 20 штатах Америки продолжают казнить преступников. В последний раз смертную казнь применили 5 декабря в Теннеси. На электрическом стуле казнили слепого мужчину, которого признали виновным в убийстве бывшей девушки. Он стал 21-м осужденным, который был казнен в США с начала 2019 года.

Отметим, что летом генпрокурор США Уильям Барр объявил об изменении правил, которые должны были позволить восстановление смертной казни именно на федеральном уровне. Также Барр приказал Федеральному бюро тюрем составить график казни пятерых заключенных-смертников. Он отметил, что данная мера наказания будет восстановлена ради справедливости, на которую заслуживают семьи жертв.

Президент страны Дональд Трамп также поддерживает ее восстановление, о чем неоднократно заявлял еще во время предвыборной кампании.