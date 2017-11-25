В США ученики сняли на видео учительницу, которая принимала наркотики прямо в классе

25 ноября 2017 г. 12:46
Источник: ТСН.ua
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В США учительницу средней школы в Сент-Джонсе обвинили в злоупотреблении наркотиками.  Ее поймали на горячем собственные ученики и сняли это на видео.

Они немедленно обратились к администрации школы, которая вызвала на помощь полицию со специальными собаками. Один из учеников говорит, что учительница английского пыталась спрятаться в углу, где, по ее мнению, дети бы ее не увидели.

На видео видно, как Саманта Кокс нюхает какое-то вещество. Полиция говорит, что это может быть смесь кокаина и героина.

Школьный инспектор Ларри Веррако похвалил быстрые и решительные действия сотрудников школы и полиции. Также он подчеркнул, что безопасность - главный приоритет школы.

Сейчас учительница арестована и находится в местной тюрьме. 

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