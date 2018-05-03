В США умер знаменитый певец родом из Харькова

Популярный советский певец Вадим Мулерман скончался в Нью-Йорке на 80-м году жизни. Причиной смерти стала онкология.

Об этом сообщила певица, близкая знакомая и коллега Мулермана по сцене Нина Бродская, проживающая в Нью-Йорке, передает "ТАСС".

"Вадик ушел из жизни, он страдал онкологией", - сказала Бродская. В последние годы он проживал в Нью-Йорке, в районе Бруклин.

Прах Мулермана будет захоронен на родине певца, в Харькове. Об этом сообщила Нина Бродская на своей странице в Facebook.

"Только сейчас разговаривала со Светланой, женой Вадима Мулермана. Светлана сообщила, что все случилось этой ночью в госпитале, где, к сожалению, не могли выяснить причину болезни, и удалось узнать это за неделю до ухода Вадима из жизни. Вадим Мулерман будет кремирован, прах будет перевезен в город Харьков, где он родился и жил", – написала она.

Вадим Мулерман родился 18 августа 1938 года в Харькове, он - народный артист РСФСР и заслуженный артист Украины.

Мулерман - первый исполнитель таких популярных песен советских времен, как "Лада" ("Хмуриться не надо, Лада"), "Трус не играет в хоккей, "Как хорошо быть генералом" и многих других.

