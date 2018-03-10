В США в результате эпидемии гриппа умерли более ста детей

В США 119 детей умерли вследствие сезонного гриппа, который продолжает распространяться.

Об этом сообщило американское центральное издание USA Today со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний США (CDC).

"За последние дни умерли еще пятеро детей, увеличив общее количество (жертв - ред.) до 119-ти, между тем, по данным CDC, грипп продолжает распространяться во многих районах страны", - отмечается в сообщении.

Приводится географическая статистика по ситуации с заболеваниями в Соединенных Штатах. В частности, по состоянию на прошлую неделю грипп бушевал в 34 штатах, по сравнению с 45 в конце февраля, что указывает на уменьшение этой динамики.

Также привели статистику детской смертности вследствие гриппа в США. Так, больше всего детей умерло в сезон 2012-2013 г. - 171, а меньше всего (37) за год до этого.