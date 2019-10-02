В США возросло количество смертей от вейпов

В США до 16 человек возросло количество умерших от болезни, вызванной вейпингом. Последние две смерти зафиксированы в штатах Вирджиния и Нью-Джерси. Об этом сообщает CNN.

"Мне очень прискорбно сообщать о первой смерти жителя Вирджинии, связанной с этой вспышкой", - заявил во вторник комиссар по вопросам здравоохранения в штате Вирджиния, доктор М. Норман Оливер.

Четырнадцать других смертей были зафиксированы по всей стране: по две в Калифорнии, Канзасе, Орегоне, и по одной в Иллинойсе, Индиане, Миннесоте, Миссури, Флориде, Джорджии, Миссисипи и Небраске.

Американские центры по контролю и профилактике заболеваний объявили на прошлой неделе, что им известно о 805 подтвержденных и вероятных случаях поражения легких, связанных с употреблением электронных сигарет в 46 штатах и Виргинских островах США.

Правительство США планирует запретить ароматические добавки для электронных сигарет.