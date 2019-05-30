В США врачи спасли ребенка, родившегося с весом в 245 граммов

В Сан-Диего американского штата Калифорния врачи больницы Sharp Mary Birch спасли новорожденную девочку, которая родилась раньше срока и весила 245 граммов.

Девочка, которую из соображений конфиденциальности врачи называют Сайби, родилась на 23 неделе.

Ее на пять месяцев поместили в отделение интенсивной терапии, чтобы выходить, сообщает The Guardian.

Теперь Сайби весит примерно два килограмма. Ее вместе с мамой уже отпустили домой.

Как отмечает издание, по версии университета Айовы, девочка стала самым маленьким рожденным ребенком в мире.

Мать девочки рассказывает о дне рождения Сайби, как об одном из самых страшных в ее жизни: когда женщину доставили в госпиталь, выяснилось, что во время беременности возникли осложнения: ребенок не набирал вес, а жизнь матери находилась в опасности.

По ее словам, после родов медики не надеялись, что девочка выживет. Они сказали отцу Сайби, что ребенок погибнет в течение часа после появления на свет, но затем часы превратились в дни, а дни в недели, и Сайби выжила.

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