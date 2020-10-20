В США выбросили аппараты ИВЛ, присланные "из России с любовью"

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) утилизировало 45 неисправных аппаратов искусственной вентиляции легких, которые весной РФ передала в Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщает BuzzFeed.

Отмечается, что речь идет об аппаратах ИВЛ, которые в марте президент США Дональд Трамп попросил у президента России Владимира Путина вследствие ожидания роста количества тяжелобольных пациентов с коронавирусом . В ответ на этот запрос Москва отправила 45 аппаратов ИВЛ и другие медицинские материалы в ящиках с надписью «Из России с любовью».

Российское оборудование было получено сотрудниками Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям 1 апреля и распределено между больницами в Нью-Йорке и в Нью-Джерси. Однако эти аппараты ИВЛ так и не были использованы, поскольку сразу были обнаружены технические проблемы.

Как отмечается, российское оборудование фактически выбросили на помойку.

«Переданные аппараты ИВЛ были утилизированы в соответствии с нормативами по утилизации опасных отходов», - заявил представитель FEMA.