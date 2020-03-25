В столице выявили три новых случая коронавируса

25 марта 2020 г. 16:22
Источник: РБК-Украина
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В Киеве сегодня, 25 марта, лабораторно подтвердили три новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram. По его словам, все трое инфицированных - мужчины. Накануне они прибыли в столицу из-за границы.

"Все трое киевлян, у которых лабораторные исследования подтвердили диагноз - мужчины возрастом 31 год, 36 лет и 67-летний. Двое из них недавно вернулись из Израиля, один - из Объединенных Арабских Эмиратов. Все трое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы", - сообщил Кличко.

На данный момент в Киеве количество заболевших COVID-19 увеличилось до 34 человек.

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