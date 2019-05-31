В субботу из-за Крестного хода перекроют центр города

Движение транспорта в центре Харькова будет запрещено с 11:30 до 12:00 1 июня.

Как сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на Департамент инфраструктуры, движение будет запрещено по маршруту Крестного хода: пл. Благовещенская - спуск Соборный - ул. Университетская, на участке от пер. Университетского до Бурсацкого спуска, а также по ул. Клочковской, на участке от пл. Сергиевской до Бурсацкого спуска.вижение будет запрещено по маршруту Крестного хода: пл. Благовещенская - спуск Соборный - ул. Университетская, на участке от пер. Университетского до Бурсацкого спуска, а также по ул. Клочковской, на участке от пл. Сергиевской до Бурсацкого спуска.

Кроме того, с 11:00 до 12:30 1 июня автобусы изменят свои маршруты таким образом:

№202э: ул. Сумская - пл. Конституции - пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Рождественская и далее по маршруту;

№218э, 219э, 249э (в сторону пер. Спартаковского): ул. Университетская - пер. Университетский - ул. Квитки-Основьяненко - пер. Спартаковский;

№231э: пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Дмитриевская - пер. Пискуновский - ст. м. «Центральный рынок» - пер. Пискуновский - ул. Ярославская - ул. Полтавский Шлях - пл. Сергиевская и далее по маршруту;

№238э (в сторону пер. Спартаковского): ул. Благовещенская - ул. Рождественская - ул. Полтавский Шлях - пл. Сергиевская - пл. Павловская - ул. Университетская - пер. Университетский - ул. Квитки-Основьяненко - пер. Спартаковский;

(от пер. Спартаковского): пл. Конституции - пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Рождественская - ул. Коцарская и далее по маршруту;

№241э, 272э: пер. Армянский - пл. Конституции - пер. Мечникова - ул. Пушкинская - ул. Чернышевская - ул. Марьяненко - ул. Гоголя - пл. Театральная - ул. Грабовского - ул. Рымарская - пер. Мечникова и далее по маршруту;

№246э: пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Дмитриевская - ул. Коцарская и далее по маршруту (в обратном направлении - ул. Коцарская - ул. Ярославская);

№304э: пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - пл. Сергиевская и далее по маршруту;

№305э: пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Дмитриевская (в обратном направлении - ул. Ярославская) - пер. Пискуновский - Рогатинский проезд - ул. Клочковская и далее по маршруту.

Также с 11:00 до 12:00 1 июня будет запрещено движение троллейбусов по ул. Малиновского, ул. Благовещенской, площади Благовещенской, спуске Соборном, ул. Университетской, пер. Спартаковском, пл. Конституции.

Троллейбус №11 изменит маршрут движения следующим образом: разворотный круг «пр. Дзюбы» - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой - ул. Плановая - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - разворотный круг «ул. Конева».

Отметим, что неудобства связаны с проведением Крестного хода от Благовещенского кафедрального собора до Свято-Покровского мужского монастыря.