В субботу изменят маршруты троллейбусы №31, 35 и 42

Завтра, 7 декабря, движение троллейбусов по ул. Гвардейцев Широнинцев, на участке от ул. Валентиновской до разворотного круга «Северная Салтовка», будет запрещено с 10:00 до 16:00.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с монтажными работами на контактной сети в районе перекрестка ул. Гвардейцев Широнинцев и ул. Наталии Ужвий.

Троллейбусы в это время будут курсировать так:

№31: ст. м. «Турбоатом» - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - 602 м/р;

№35: разворотный круг «ул. Одесская» - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - 602 м/р;

Троллейбус маршрута №42 курсировать не будет.