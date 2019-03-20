В суд под Харьковом поступило письмо-угроза

Чугуевский городской суд Харьковской области получил письмо – угрозу.

Об этом сообщила пресс-служба суда, опубликовав скан полученного письма на сайте суда.

В теме письма указано: "Жди!", текст состоит из фразы: "Мы идем за тобой!"

Также в письме была картинка с надписью: "Всем судьям Украины смерть".

В пресс-службе отметили, что независимость и неприкосновенность судей гарантируется Конституцией в ст. ст. 126 и 129, в которых установлено, что судьи при осуществлении правосудия независимы и подчиняются только закону.

Согласно ч. 3 ст. 6 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», вмешательство в осуществление правосудия, влияние на суд или судей любым способом, неуважение к суду или судьям, сбор, хранение, использование и распространение информации устно, письменно или иным способом с целью дискредитации суда или влияния на беспристрастность суда, призывы к невыполнению судебных решений запрещаются и влекут за собой ответственность, установленную законом.