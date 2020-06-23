В судах Харьковщины - новые судьи

23 июня 2020 г. 10:40
1 просмотр

В суды Харьковской области назначены новые судьи. 

Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

Так, своим указом №243/2020 президент Владимир Зеленский произвел ряд назначений судей в суды Украины, в том числе и в Харьковской области:

- Даниленко Татьяну Павловну - на должность судьи Харьковского районного суда Харьковской области;

- Латку Ирину Павловну – судьей Дзержинского районного суда города Харькова;

- Новиченко Наталью Викторовну – на должность судьи Московского районного суда города Харькова;

- Демченко Светлану Валерьевну - ­ судьей Червонозаводского районного суда города Харькова.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53