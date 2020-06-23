В судах Харьковщины - новые судьи

В суды Харьковской области назначены новые судьи.

Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

Так, своим указом №243/2020 президент Владимир Зеленский произвел ряд назначений судей в суды Украины, в том числе и в Харьковской области:

- Даниленко Татьяну Павловну - на должность судьи Харьковского районного суда Харьковской области;

- Латку Ирину Павловну – судьей Дзержинского районного суда города Харькова;

- Новиченко Наталью Викторовну – на должность судьи Московского районного суда города Харькова;

- Демченко Светлану Валерьевну - ­ судьей Червонозаводского районного суда города Харькова.