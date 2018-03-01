В судебном заседании по делу о дтп дала показания потерпевшая из Киева

В Киевском суде Харькова продолжается судебное заседание по существу по делу по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова в совершении смертельного ДТП, которое произошло 18 октября 2017 года на Сумской в Харькове.

Сегодня в суде допрашивают потерпевших.

После допроса потерпевшей из Кременчуга Анны Комар суд приступил к допросу киевлянки Оксаны Нестеренко.

Потерпевшая пояснила суду, что в тот день, 18 октября, она была в Харькове у подружки Жанны Власенко.

Девушка собиралась в этот день возвращаться в Киев. Перед вокзалом подруги решили зайти в кафе и выпить чаю. Когда вышли из кафе, она попала под машину Елены Зайцевой. Момент, когда произошло ДТП, девушка не помнит.

Когда потерпевшая пришла в себя, то не могла понять, что делает в Харькове, потому что ей показалось, что она уехала в Киев.

Потерпевшая сообщила, что обвиняемые ей не помогали, помогали врачи.

Также потерпевшая сообщила, что деньги ей поступали от гражданки по фамилии Иванова. Девушка их приняла, так как не знала, от кого они.

Также она рассказала, что просит родственников и друзей ей помогать справляться, потому что ее мама не может все время быть с ней, так как ухаживает за больным мужем(отчимом Оксаны).

В судебном заседании потерпевшая плакала и сказала, что хочет быстрее вернуться к нормальной жизни.