В судебном заседании по делу о ДТП допросили потерпевшую Жанну Власенко

01 марта 2018 г. 15:31
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В Киевском суде Харькова продолжается  судебное заседание по существу по делу по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова в совершении смертельного ДТП, которое произошло 18 октября 2017 года на Сумской в Харькове.

Сегодня в суде допрашивают потерпевших.

После допроса потерпевших Анны Комар и Оксаны Нестеренко суд начал допрашивать потерпевшую Жанну Власенко. Женщина в момент ДТП была беременна. В результате ДТП Жанна Власенко  три недели находилась в медикаментозном сне.

В судебном заседании потерпевшая пояснила суду, что ничего не помнит.

Женщина не понимала сразу даже, в какой стране находится, так как 20 октября должна была быть в другой стране.

По поводу материальной помощи от обвиняемой потерпевшая пояснила, что сначала отказывалась от помощи, но потом поменялись обстоятельства и  деньги пришлось взять.

Жанна рассказала суду, что  не может проходить реабилитацию на полную силу, потому что кормит грудью новорожденную дочку.

 

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