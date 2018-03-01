В судебном заседании по делу о дтп на Сумской начали допрашивать потерпевшую из Кременчуга

01 марта 2018 г. 15:01
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В Киевском суде Харькова началось  судебное заседание по существу по делу по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова в совершении смертельного ДТП, которое произошло 18 октября 2017 года на Сумской в Харькове.

Одна из потерпевших, Анна Комар, присутствует в судебном заседании в режиме видеоконференции.

В заседании присутствуют адвокаты и сторона обвинения.

Судебное заседание начали с допроса потерпевших. Первой допрашивают Анну Комар в режиме видеоконференции. Потерпевшая в данный момент находится в Кременчуге.

 Суд разрешил давать показания потерпевшей сидя по состоянию здоровья.

Потерпевшая рассказала суду, что как произошло ДТП, она не помнит. Помнит, как вышла с работы и потом только момент, когда она  пришла в себя в больнице, и ей сказали, что она попала в ДТП.

По поводу выплат на вопрос прокурора Анна Комар пояснила суду, что с ней никто не связывался.

Адвокат обвиняемой Юлия Козырь задала вопрос потерпевшей, знала ли она, что на счет больницы поступали деньги от семьи Зайцевых на ее лечение. Потерпевшая ответила, что нет, и далее на утверждение адвоката обвиняемой, что после возврата из больницы денежные средства поступили на счет потерпевшей, ответила, что никаких денег  она не брала.

Более потерпевшая по существу ничего пояснить не смогла и ее допрос окончили.

Потерпевшая Анна Комар попросила суд более ее в судебное заседание не вызывать, так как ей тяжело физически и морально участвовать в процессе. Суд поблагодарил потерпевшую за сегодняшнее участие в судебном процессе.

Суд приступил к допросу потерпевшей Оксаны Нестеренко.

 

 

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