В Сумах на взятке в 2 тысячи долларов задержали судью

В Сумах сегодня, 7 ноября, детективы детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили «на горячем» судью Заречного районного суда Сум после получения им неправомерной выгоды в размере 2 тысяч долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным агентства, судья требовал неправомерную выгоду у гражданина за вынесение решения о непривлечении его к административной ответственности.

Деньги были спрятаны в стеклянной банке из-под консервированного зеленого горошка.

Сейчас решается вопрос об уведомлении судье о подозрении.