В Сумах на взятке в 2 тысячи долларов задержали судью

07 ноября 2019 г. 15:00
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В Сумах сегодня, 7 ноября, детективы  детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП  разоблачили «на горячем» судью Заречного районного суда Сум после получения им неправомерной выгоды в размере 2 тысяч долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным агентства, судья требовал неправомерную выгоду у гражданина за вынесение решения о непривлечении его к административной ответственности.

Деньги были спрятаны в стеклянной банке из-под консервированного зеленого горошка.

Сейчас решается вопрос об уведомлении судье о подозрении.

 

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