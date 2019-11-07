В Сумах на взятке в 2 тысячи долларов задержали судью

В Сумах сегодня, 7 ноября, детективы детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили «на горячем» судью Заречного районного суда Сум после получения им неправомерной выгоды в размере 2 тысяч долларов США.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
По данным агентства, судья требовал неправомерную выгоду у гражданина за вынесение решения о непривлечении его к административной ответственности.
Деньги были спрятаны в стеклянной банке из-под консервированного зеленого горошка.
Сейчас решается вопрос об уведомлении судье о подозрении.