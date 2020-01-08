В свой День рождения Фельдман подарил харьковчанам уникальную коллекцию

Народный депутат Украины Александр Фельдман, которому на днях исполнилось 60 лет, передал в дар Харьковскому историческому музею им. Н.Ф. Сумцова десятки уникальных артефактов - трипольскую посуду и культовые статуэтки из собрания Фельдман Фемели Музеум (Feldman Family Museum).

Стоимость коллекции древностей – более 10 млн. гривен. По словам мецената и коллекционера, ему приятнее дарить, чем получать подарки.

«Трипольская культура является одной из самых значительных и ярких страниц в археологической летописи Украины. Я мечтаю, чтобы харьковчане гордились музеями своего города, а туристы из разных стран приезжали в нашу страну и мой родной город культурно провести уик-энд. У нас интересная история, богатая культура, прекрасные ученые и художники – нам есть чем удивить мир. Нужно только беречь культурное наследие, возвращать на родину достояние Украины и приумножать его», - отметил Александр Фельдман.

Отметим, что часть подаренной коллекции уже была представлена в Галерее «АВЭК» на выставке «Наследие предков», имевшей большой успех у харьковчан и вызвавшей большой всеукраинский резонанс.

Официальная церемония ее вручения приурочена 100-летию ведущего музейного учреждения Слобожанщины

По словам специалистов, благодаря подарку мецената, Харьковский исторический музей сможет существенно расширить свою экспозицию. Дарение состоялось в рамках программы «Наследие», которая реализуется МБФ «Фонд Александра Фельдмана» уже 15 лет. За это время украинским музеям были переданы в дар сотни произведений искусства и предметов, представляющих культурно-историческую ценность.

Напомним, что рамках проекта «Наследие» в 2004 году Александр Фельдман передал Харьковскому художественному музею произведения японского искусства, а Музею природы Харьковского университета им. Каразина – коллекцию редких морских раковин. В 2005-08 гг. Харьковскому художественному музею были переданы авторские литографии Марка Шагала, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Жоана Миро, Сальвадора Дали, а также полотна Ильи Репина и Алексея Бекетова.

В 2009 году - Музею искусств им. Богдана и Варвары Ханенко - произведения миниатюрной пластики Японии и Китая, в 2010 году тому же музею – образцы старинного японского оружия, а Львовской национальной галерее искусств - коллекция произведений японского искусства.

В 2012 г. Национальному заповеднику «Хортица» в Запорожье переданы в дар холодное оружие казацких времен. В 2015 г. Фонд Александра Фельдмана вернул в Украину картину Корнелиса Пуленбурга «Аркадский пейзаж», утраченную во время войны, а также скифский бронзовый лутерий, украденный ранее из музея в Переяславе, и передал их Музею им. Ханенко. В 2018 г. Национальному научно-природоведческому музею была передана коллекция редких и ископаемых моллюсков.