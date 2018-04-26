В связи с 32-й годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС в Харькове прошли памятные мероприятия

26 апреля 2018 г. 13:44
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В Харькове прошли памятные мероприятия, посвященные  32-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

25 апреля в парке «Зеленый гай» в Индустриальном районе состоялся Митинг-реквием и панихида в память о погибших участниках ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В мероприятии участвовали ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС, руководители районной администрации, представители социальных служб района, общественных организаций и  школьники.

За весомый вклад в решение вопросов граждан, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС, а также по случаю 32-й годовщины Чернобыльской катастрофы  представителям общественной организации «Союз Чернобыль» вручили почетные грамоты и благодарности от администрации района.

Присутствующие возложили цветы к монументу погибшим чернобыльцам и почтили их память минутой молчания. 

После митинга для ликвидаторов организовали поминальный обед.

В Киевском районе также прошел молебен по погибшим ликвидаторам аварии на ЧАЭС

В нем приняли участие ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС,  руководители  районной администрации и Киевской районной организации «Чернобыль», школьники и жители района. 

Восьми участникам ликвидации аварии на ЧАЭС вручили памятные знаки и удостоверения «Ветеран чернобыльского движения». 

Присутствующие возложили цветы к памятнику Героям-чернобыльцам и почтили их память минутой молчания.

Сегодня, 26 апреля, в Холодногорском районе харьковчане возложили цветы к памятнику Пожарному и памятному знаку погибшим от последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Также память погибших и умерших вследствие катастрофы почтили минутой молчания и в возле памятника жертвам Чернобыльской катастрофы в Молодежном парке.

В их честь прозвучал троекратный залп.

Возле памятника читали стихи, посвященные ликвидаторам, играл оркестр.

Харьковчане возложили цветы к монументу. 

По погибшим и умершим ликвидаторам священнослужитель отслужил молебен.

Заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан отметила, что уже выросло целое поколение, которое не знает, что такое Чернобыльская катастрофа.

«Все ужасы, последствия этой катастрофы мы испытываем до сегодняшнего дня. Люди болеют и умирают, семьи страдают из-за того, что болеют родные им люди, которые были ликвидаторами, жили в Припяти, были эвакуированы. Но забывать об этой страшной трагедии нельзя, чтобы такое, не дай Бог, не повторилось», - отметила вице-мэр.

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