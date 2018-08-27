В связи с крестным ходом в центре Харькова временно перекроют несколько улиц

Завтра, 28 августа, в связи с проведением крестного хода на некоторых улицах будет временно приостановлено движение транспорта.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

По информации Департамента транспорта, крестный ход пройдет от Свято-Успенского собора до Свято-Покровского монастыря.

Так, с 10:30 до 11:00 28 августа движение транспорта будет запрещено по маршруту проведения крестного хода: спуск Соборный - ул. Университетская, на участке от пер. Университетского до Бурсацкого спуска.

Также на это время изменят маршрут ряд автобусов:

- №20э, 78э и 217э: высадка/посадка будет осуществляться на пл. Конституции; в обратном направлении (в сторону пл. Свободы) - после разворота на пересечении пл. Конституции и ул. Пушкинской;

- №202э: ул. Сумская - пл. Конституции - пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Клочковская - спуск Соборный - пл. Благовещенская и далее по маршруту;

- №218э, 219э, 249э и 251э (в сторону пер. Спартаковского): ул. Университетская - пер. Университетский - ул. Квитки-Основьяненко - пер. Спартаковский;

- №238э (в сторону пер. Спартаковского): ул. Благовещенская - пл. Благовещенская - спуск Соборный - ул. Клочковская - пл. Сергиевская - пл. Павловская - ул. Университетская - пер. Университетский - ул. Квитки-Основьяненко - пер. Спартаковский; (в сторону пл. Благовещенской): пл. Конституции - пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Клочковская - спуск Соборный - пл. Благовещенская - ул. Коцарская и далее по маршруту;

-№241э, 272э: пер. Армянский - пл. Конституции - пер. Мечникова - ул. Пушкинская - ул. Чернышевская - ул. Марьяненко - ул. Гоголя - пл. Театральная - пер. Грабовского - ул. Рымарская - пер. Мечникова и далее по маршруту.

С 10:00 до 11:00 28 августа также будет запрещено движение троллейбусов по спуску Соборному, ул. Университетской, пер. Спартаковскому, пл. Конституции.

Троллейбус №11 будет курсировать так: разворотный круг «Пр. Дзюбы» - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой - ул. Плановая - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - ул. Конева - ул. Благовещенская - пл. Благовещенская - ул. Коцарская и далее по маршруту.