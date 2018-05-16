В связи с Парадом вышиванок в центре Харькова ограничат движение

16 мая 2018 г. 17:23
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Завтра, 17 мая, в Харькове пройдут массовые праздничные мероприятия по случаю празднования Всемирного дня вышиванки.

В связи с этим с 16.00 до 19.00  движение транспорта по улице Сумской в Харькове будет временно ограничено.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По предварительным данным правоохранителей, участие в праздничных мероприятиях примут около 700 человек.

Охрану общественного порядка и безопасность граждан будут обеспечивать 150 полицейских.

В связи с проведением праздничных мероприятий харьковские правоохранители просят автолюбителей заранее спланировать свой маршрут.

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