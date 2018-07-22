В Техасе пожарные дважды тушили чипсы, а затем утопили их

Самопроизвольное возгорание кукурузных чипсов стало причиной пожара на фабрике в американском городе Остин, сообщила местная пожарная служба в Facebook.

"Вы прочитали правильно. Самопроизвольное возгорание. Кукурузных чипсов", - отмечается в сообщении.

Огонь охватил фасад здания и несколько ящиков с отходами производства.

Инцидент повторился несколько дней спустя, и пожарным пришлось возвращаться.

На фабрике экспериментировали с новыми способами избавления от отходов, возникающих при производстве чипсов, но что-то пошло не так, отметили пожарные.

В итоге пожарные утопили все остававшиеся коробки с отходами, чтобы избежать риск нового возгорания.

"Кукурузные чипсы играют важную роль для местного бизнеса. И мы их воспринимаем серьезно, потому что с ними мы потребляем такую важную еду, как чили кон кесо, соус сальса, начо и другие всевозможные вкусности, столь необходимые техасцам для полноценной жизни и комфорта. Так что представьте наше волнение, когда нас вызвали на пожар из-за возгорания на фабрике по производству кукурузных чипсов. И не один раз, а дважды!", - говорится в сообщении.