В теплой камере, с розовой шторкой для душа и без wi-fi - экскурсия в камеры СИЗО, где содержится Алена Зайцева

Заместитель начальника следственного изолятора Дмитрий Холод лично проводит экскурсию в женский корпус СИЗО. Саму Елену Зайцеву пенетенциарщики от камер спрятали, потому что она отказалась от съемок, других подозреваемых также запретили снимать. Поэтому коридоры и камеры абсолютно пустые. Дмитрий Холод сразу ведет в пищевой блок, там повар показывает, чем кормят заключенных женщин. В меню три блюда.

Игорь Потапов, заведующий пищевого блока

Значит, сегодня мы готовим, салат с капустой, борщ український, и каша перловая с котлетами.

Но, по словам Дмитрия Холода, Елена Зайцева до сих пор в столовой не питалась, родственники приносят ей передачи, девушка берет только тюремный хлеб. Кстати из посетителей были только мать и адвокат, отец Зайцевой дочь еще не навещал. В первые сутки пребывания за решеткой девушка просила консультацию психолога:

Дмитрий Холод, зам. начальника СИЗО№27

Здесь работает психолог – вызывает сюда женщин по необходимости или по своей инициативе.

Камеру, в которой находится Зайцева, не показывают, говорят, что все помещения типичные - площадь 40 квадратных метров, отапливается, есть санузел и телевизор:

Дмитрий Холод, зам. начальника СИЗО№27

Олена Зайцева утримується майже в такій же камері, з іншими особами вона розрахована на 14 осіб, об лаштована камера типічно, є спальні ліжка, є стіл для прийняття їжі, полиці є умивальник санвузол такий мініатюрний душ, місце для зберігання особистих речей і все.

Двадцатилетняя заключенная уже взяла себя в руки, говорят тюремщики, и перестала постоянно лить слезы. Немного пришла в себя и привыкает к новым условиям жизни:

Дмитрий Холод, зам. начальника СИЗО№27

Психологічний стан в перший день був напружений, ввечері її привезли, з нею одразу працював психолог. День-два й адаптація пройшла успішно.

До 16 декабря Елена Зайцева проведет в СИЗО номер 27. Так решил следователь судья, при избрании меры пресечения. Адвокат Елены Зайцевой - Юлия Козырь сообщила, что апелляцию на это решение суда они решили не подавать.

