В тестах ВНО по украинскому и английскому языку есть ошибки, но они не повлияют на результаты

УЦОКО зачислит дополнительный балл всем участникам тестирования по украинской литературе, которые взялись выполнять задание с ошибкой.

В нынешнем году в тестах внешнего независимого оценивания по украинскому и английскому языку нашли две технических ошибки, сообщил начальник отдела общественно-гуманитарных учебных предметов Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Андрей Панченков.

По его словам, в одном из заданий теста по украинской литературе обнаружены сразу два правильных ответа, а в тесте по английскому языку вместо одной формы слова употреблена другая (doesn't вместо don't).

"По украинской литературе УЦОКО утвердил решение зачислить балл всем участникам, которые взялись за выполнение этого задания, какой бы ответ они ни выбрали. В задании по английскому языку техническая ошибка никак не повлияла на общее понимание текста и на выполнение задания. Это как, например, в тексте на украинском языке вместо "написала" напечатать "написать", - указал Панченков.

Директо УЦОКО Вадим Карандий, в свою очередь, подчеркнул, что в центре сразу же признали ошибку и обнародовали правильные ответы теста по английскому не на следующий рабочий день, как положено по нормативным документам, а вечером в день тестирования.