В Тихом океане обнаружили огромный мусорный остров

Смесь пластиковых отходов занимает площадь более чем в 1,5 млн. квадратных километров, что певосходит по разщмерам площадь почти трех Украин.

После того, как в июне из Тихого океана выловили 40 тонн пластика, экологи сообщили новый факт о загрязнении океана: в настоящее время между Калифорнией и Гавайями дрейфует едва ли не самый большой мусорный остров.

Среди всех стран в мире больше всего загрязнены Соединенные Штаты. Ежегодно здесь производится 157 млн. тонн мусора. В Украине появляется мусора поменьше – около 10 млн. тонн в год.