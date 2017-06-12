В трех городах стартовал пилотный проект МВД по противодействию домашнему насилию

В Украине одновременно в Дарницком районе Киева, Малиновском районе Одессы и Северодонецке стартовал пилотный проект по противодействию домашнему насилию, инициированный Министерством внутренних дел.

Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики.

Сегодня в Украинском кризисном медиа-центре состоялась презентация и пресс-брифинг о начале работы мобильных групп. Министерство также наработало законопроекты о противодействии домашнему насилию и создало 26 мобильных бригад, которые уже работают на востоке страны. Также функционируют "горячие линии", куда могут обратиться граждане, которые стали жертвами домашнего насилия или торговли людьми.

"Все это в комплексе позволит повысить уровень доверия общества к представителям государства, а главное - увеличить количество обращений и зарегистрированных случаев домашнего насилия. Общество должно знать правду, а специальные службы должны оперативно реагировать и соответствующим образом действовать", - отметила замглавы Минсоцполитики Наталья Федорович.

В ноябре 2016 года Верховная Рада приняла в первом чтении за основу правительственный проект закона №5294 "О предотвращении и противодействии домашнему насилию".

В марте МВД анонсировало создание подразделение женщин-полицейских для борьбы с домашним насилием.