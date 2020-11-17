В трех городах Украины построят мобильные госпитали для пациентов с COVID-19

17 ноября 2020 г. 17:30
Источник: Корреспондент.net
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Кабмин на внеочередном заседании выделил деньги для развертывания мобильных COVID-госпиталей и определил три локации для них. Об этом во время брифинга во вторник, 17 ноября, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, такое решение было принято из-за увеличения количества больных COVD-19, которое постоянно растет.

"Продолжает увеличиваться количество людей, которые находятся в больницах. В связи с этим мы ищем различные варианты, чтобы увеличить количество коек, чтобы всем пациентам была оказана помощь. Вчера на внеочередном заседании правительства было принято постановление, о выделении средств на обустройство мобильных госпиталей", - рассказал Степанов, добавив, что было выделено 118 млн гривен.

Глава Минздрава отметил, что для обустройства госпиталей выбрали три локации - Киев, Одессу и Краматорск.

Напомним, в течение минувших суток в Украине выявили почти 12 тысяч  новых случаев COVID-19.

 

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