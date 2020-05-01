В трех городах Украины с 1 мая смягчили карантин

Города Украины начинают смягчать карантин, который власти ввели 12 марта в связи с распространением коронавируса в стране.

Так, мэр города Днепр Борис Филатов решил ослабить карантинные ограничения и заявил, что в Днепре откроют парикмахерские, места для прогулок и мастерские.

"С сегодняшнего дня помимо аптек, супермаркетов, бакалей, магазинов с техникой, АЗС и банков будут также работать и химчистки, СТО, мастерские по ремонту разного оборудования. Кофейни и рестораны смогут работать как по адресной доставке, так и с услугой take away. То есть, без допуска гостей в зал. Для всех без исключения, в том числе и для рынков, основное правило - наличие маски, перчаток и антисептиков", - заявил Филатов.

Городские власти Черкасс также значительно ослабили карантинные ограничения, разрешив с 1 мая посещение парков и зеленых зон, а также работу большинства магазинов.

Власти разрешили работать магазинам по продаже непродовольственных товаров; мастерским по ремонту обуви и одежды; парикмахерским и салонам красоты, рынкам; летним площадкам заведений ресторанного хозяйства; объектам спортивной инфраструктуры исключительно для проведения тренировок.

Также жителям Черкасс разрешили посещать парки, скверы, учреждения и аттракционы.

В Житомире городские власти 28 апреля на внеочередном заседании решили немного ослабить карантин в областном центре. Так, с 1 мая позволят работать парикмахерским и продуктовым рынкам, а кафе и рестораны смогут обслуживать клиентов "на вынос".

В то же время, как заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сегодня, 1 мая, ослабление карантина в Черкассах может привести к катастрофическим последствиям.

По его словам, действиям местных властей будет дана оценка правоохранительных органов.