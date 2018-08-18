В части трех районов Харькова сутки не будет воды

В Харькове в период с 08:00 22 августа до 08:00 23 августа в связи с проведением планово-предупредительного ремонта на водопроводных сетях с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период временно будет прекращено водоснабжение в трех районах.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

По информации коммунального предприятия, в указанный период воды не будет в части Московского, Киевского и Немышлянского районов, ограниченной:

- ул. Натальи Ужвий, ул. Леся Сердюка, ул. Горянской, пер. Дивногорским, территориями торговых комплексов («Даффи», «Караван»), ул. Барабашова, пос. Шевченки, р. Харьков, ул. Районной, пр. Льва Ландау, пер. 1-м Истоминским, ул. Артема Веделя, Салтовским шоссе, ул. Туркестанской, ул. Краснодарской, пр. Тракторостроителей, Салтовским шоссе, ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Василя Стуса, пр. Тракторостроителей, ул. Владислава Зубенко, ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Метростроителей.

Со списком адресов можно ознакомиться здесь.