В части трех районов Харькова сутки не будет воды

18 августа 2018 г. 17:00
84 просмотра

В Харькове в период с 08:00 22 августа до 08:00 23 августа в связи с проведением планово-предупредительного ремонта на водопроводных сетях с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период временно будет прекращено водоснабжение в трех районах.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

По информации коммунального предприятия, в указанный период воды не будет в части Московского, Киевского и Немышлянского районов, ограниченной:

- ул. Натальи Ужвий, ул. Леся Сердюка, ул. Горянской, пер. Дивногорским, территориями торговых комплексов («Даффи», «Караван»), ул. Барабашова, пос. Шевченки, р. Харьков, ул. Районной, пр. Льва Ландау, пер. 1-м Истоминским, ул. Артема Веделя, Салтовским шоссе, ул. Туркестанской, ул. Краснодарской, пр. Тракторостроителей, Салтовским шоссе, ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Василя Стуса, пр. Тракторостроителей, ул. Владислава Зубенко, ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Метростроителей.

Со списком адресов можно ознакомиться здесь.

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ГК «Охрана и безопасность» производит дополнительный набор сотрудников охраны для работы в мобильных группах. Стабильная з/п. 8000 грн., график сутки/двое. Телефон: (057)7525892.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , т. 050- 338- 91-07 ( вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора зв'язку)                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.