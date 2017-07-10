В трех районах города сутки не будет водоснабжения

10 июля 2017 г. 11:12
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В Шевченковском, Киевском районах и поселках Малая Даниловка, Лозовеньки и Чайковка с 8:00 12 июля до 8:00 13 июля будет прекращено водоснабжение,  сообщает пресс-служба горсовета.

Как пояснили в КП «Харьковводоканал», это связано с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей.

Так, водоснабжение будет прекращено в части Шевченковского района, ограниченной: территорией Лесопарка, Белгородским шоссе, ул. Сумской, территорией ЦПКиО им. Горького, ул. Отакара Яроша, ул. Клочковской, ул. Феодосийской, ул. Полярной, ул. Джанкойской, въездом 1-м Дорошенковским;

в части Киевского района, ограниченной: ул. Сумской, Белгородским шоссе, территорией Лесопарка, пос. Жуковского (в т.ч. частным сектором), ул. Чуйковской, ул. Саперной, ул. Интернатской, территорией Сокольников и авиазавода.

Также воды не будет в поселках Малая Даниловка, Лозовеньки и Чайковка.

Со списком адресов можно ознакомиться здесь.

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