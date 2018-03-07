В трех районах Харькова временно отключили воду

Сегодня, 7 марта в части домов нескольких районов Харькова в связи с ремонтом на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

По состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Сумская, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28; ул. Каразина, 5, 6, 7/9; 12 (эт. №2); ул. Мироносицкая, 56, 58 до 20:00.

Новобаварский район: пер. Метизный (ч/с); ул. Пятисотницкая, 20 до 20:00.

Холодногорский район: ул. Большая Панасовская (Котлова), 226 (п. №2, стояк) до 20:00.