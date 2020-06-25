В трех районах Харьковской области выявили наркопосевы

25 июня 2020 г. 13:31
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В трех районах Харьковской области правоохранители при проведении операции «Мак» выявили кусты наркосодержащих растений, к посеву которых оказались причастны местные жители.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, у 43-летнего жителя Балаклеи правоохранители обнаружили посевы конопли в количестве 22 кустов на территории его частного дома.

 В селе Крест в Красноградском районе во время обыска полицейские обнаружили посев конопли. Растения находились неподалеку от жилого дома 41-летнего мужчины, ранее судимого за аналогичные преступления. На его приусадебном участке правоохранители обнаружили 35 кустов конопли. 

23 июня в Липецкое отделение полиции поступило сообщение о том, что в селе Элитное на расстоянии 300 метров от жилого дома на территории хозяйственного двора и теплицы растут растения, похожие на коноплю. В ходе проверки правоохранители обнаружили в теплице 21 куст наркорастений. Как выяснилось, местный житель выращивал наркотическое вещество для собственного потребления. 

Все вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование.

По указанным фактам открыты уголовные производства по ч.1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

 

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