В Турции из-за карантина пожилым людям запретили выходить на улицу

22 марта 2020 г. 19:00
Источник: 112.ua
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В связи с эпидемией коронавируса в Турции с 22 марта введен карантин, который предполагает запрет на свободу передвижения для пожилых граждан, а также людей с хроническими заболеваниями. Об этом сообщает Консульство Украины в Анталии.

“Согласно решению Министерства внутренних дел Турции от 00.01 часов 22 марта, карантинные меры, связанные с COVID-19. Лицам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями запрещено покидать дом”, - сообщили украинские дипломаты.

Также отмечается, что в провинции Анталия впервые полиция не будет применять наказание к нарушителям карантинного режима, которые не знали об этом запрете.

Вместе с тем, одинокие граждане, которым некому помочь в покупке продуктов, лекарств, получении психологической или медицинской, будут иметь поддержку от социальных работников.

Напомним, 21 марта стало известно, что в Турции за сутки зафиксировали 311 новых заражений коронавирусом. Это означает увеличение общего числа инфицированных почти вдвое.

 

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