В Турции строят деревню для кошек

На северо‐западе Турции в провинции Чанаккале объявили о создании особой деревни для кошек. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщают турецкие СМИ.

Отмечается, что площадь деревни составит 600 квадратных метров.

По данным СМИ, в деревне обустроят кормушки для кошек, а также коттеджные дома в стиле бунгало.

Поселение послужит пристанищем для бездомных, особенно больных животных. Там они получат лечение, уход, будут стерилизованы.

Власти также надеются, что в деревне желающие смогут подыскать себе домашнего питомца.