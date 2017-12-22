В Турции строят деревню для кошек

На северо‐западе Турции в провинции Чанаккале объявили о создании особой деревни для кошек. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщают турецкие СМИ.
Отмечается, что площадь деревни составит 600 квадратных метров.
По данным СМИ, в деревне обустроят кормушки для кошек, а также коттеджные дома в стиле бунгало.
Поселение послужит пристанищем для бездомных, особенно больных животных. Там они получат лечение, уход, будут стерилизованы.
Власти также надеются, что в деревне желающие смогут подыскать себе домашнего питомца.