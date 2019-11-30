В Турции запустила европейский газопровод в обход России

Трансанатолийский газопровод (TANAP) подсоединили к Трансадриатического трубопровода (ТАР) в районе Іпсала турецкой провинции Эдирне.

Об этом сообщает Anadolu. На торжественной церемонии подсоединения президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что проект TANAP – это, прежде всего, символ исторической дружбы между Турцией и Азербайджаном.

"Необходимо подчеркнуть, что TANAP - это региональный проект, направленный на укрепление мира в регионе. Сегодня мы становимся свидетелями исторического момента для наших стран и региона", - сказал Эрдоган.

Общая протяженность TANAP составляет 1850 километров. Это участок энергетического коридора из Азербайджана в Европу общей протяженностью 3500 километров. Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубометров газа в год. Из них 6 миллиардов кубометров азербайджанского газа будет поставляться в Турцию, а еще 10 миллиардов - дальше в Европу.

"Благодаря строительству новых компрессорных станций этот показатель вырастет до 24 миллиардов кубометров в год, и в будущем газопровод планируют вывести на проектную мощность в 31 миллиард кубометров газа в год", - говорят в компании TANAP.

Трансадриатический трубопровод (TAP) протяженностью 870 километров будет начинаться в Комотини в Греции и протянется до Апулии в Италии через Албанию. Он будет использоваться для транспортировки газа с месторождения Шах Дениз II в Каспийском море.

Ожидается, что газ из Азербайджана не поступит в Европу до октября 2020 года из-за задержки в доработке трубопровода TAP в Италии, заявлял руководитель TANAP.

Разработка Южного газового коридора на 40 миллиардов долларов является главным шагом в усилиях Евросоюза по обеспечению поставки газа и сокращения его зависимости от существующих источников, таких как Россия и Норвегия.

