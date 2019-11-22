В Турции заявили о задержании террориста ИГИЛ, причастного к теракту в России

22 ноября 2019 г. 14:00
Источник: Левый берег
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Глава МВД Турции Сулеман Сойлу заявил о задержании одного из ключевых террористов "Исламского государства" Юсуфа Худа, который подозревается в причастности к терактам в России и Германии, пишет Hurriyet Daily News.

"Он известен как создатель бомб и вдохновитель террористов-самоубийц. Он стоит за атаками в России 2018 года, и в Гамбурге в Германии. Его задержали в Сирии", - заявил Сойлу. 

Глава МВД Турции уточнил, что поимка террориста прошла в ходе военной операции на северном востоке Сирии. По версии следствия, Худа причастен к совершению, по меньше мере, 20 терактов. 

"ИГИЛ - это не просто террористическая организация, которая угрожает жизням людей. Также это несет огромную угрозу исламу из-за языка и терминологии, которые она использует. Мы будем бороться против этого внутри Турции и вне ее границ", - заявил Сулейман Сойлу.

Напомним, в феврале 2018 года в российском городе Кизляр супружеская пара открыла огонь по толпе людей во время празднования Масленицы. Они застрелили пять человек. Ответственность за преступление на себя взяло "исламское государство".

 

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