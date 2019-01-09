В Турции журналистку приговорили к тюремному сроку за расследование офшоров экс-премьера

В Турции суд признал виновной и приговорил к 13 месяцам лишения свободы журналистку, которая расследовала офшоры бывшего премьер-министра Бинали Йилдырыма.

Об этом сообщает Deutsce Welle.

Суд в Стамбуле признал журналистку Пэлин Ункер издания Cumhuriyet (она больше не работает там) виновной в клевете на публичную личность и назначил наказание в виде 13 месяцев и 15 дней лишения свободы и штраф в размере 1570 долларов.

Ункер занималась расследованием панамских документов, или, как их называют, "Райских документов", где, в частности, могли быть офшорные счета бывшего премьер-министра Турции Бинали Йилдырыма.

В ноябре 2017 года чиновник со своими двумя сыновьями подал на журналистку в суд.

Однако Ункер не посадили сразу, ведь она имеет право на апелляционное обжалование приговора, хотя и не надеется на другое решение суда.

"Мы ожидали такого рода приговор. Уже в последний день судебного разбирательства ожидалось, что будет заключение. Действительно, всегда было ощущение, что защита бессмысленна. Судейство было предсказуемым. Здесь наказали журналистику как таковую", - сказала она.