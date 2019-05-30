В тюрьму – пожизненно: суд вынес приговор извергу, убившему свою мать и собственного нерожденного ребенка

30 мая 2019 г. 15:08
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В Харькове суд признал виновным 30-летнего харьковчанина в убийстве матери и нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших к прерыванию беременности, своей сожительнице (п. 13 ч. 2 ст. 115 , ч. 1 ст. 121 УК Украины). 

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы.

По словам руководителя местной прокуратуры Руслана Скуратовича, мужчина уже был ранее судим за умышленное убийство. После возвращения из мест лишения свободы он вел аморальный образ жизни - нигде не работал, пьянствовал и вел себя агрессивно. 

В марте 2015 года мужчина жестоко избил сожительницу, которая была в положении на 28 неделе. Он бил ее руками и ногами по животу, лицу и спине. В результате 30-летняя женщина потеряла ребенка.

Врачи сообщили о происшествии правоохранителям. Однако сожительница пожалела изверга и отказалась писать заявление и давать показания. 

Через несколько месяцев - в декабре того же года - пьяный мужчина поссорился с матерью, схватил молоток и несколько раз ударил им 59-летнюю женщину по голове. От полученных травм она скончалась. Свидетелем убийства стала сожительница мужчины. Убийца приказал ей бежать и пригрозил убить, если она останется.

Когда женщина ушла из квартиры, убийца позвонил в полицию и сообщил, что сожительница убила его мать. Однако в ходе следствия эта версия не подтвердилась, и следователи выяснили истинные обстоятельства трагедии.

Приговор суда не действует, поскольку идет время на его апелляционное обжалование. Сейчас по требованию прокуратуры злоумышленник находится под стражей.

 

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