В убийстве женщины, тело которой нашли возле Дворца спорта, подозревают её дочь

По подозрению в совершении убийства пожилой женщины, тело которой обнаружили на заброшенной стройке возле Дворца спорта в Харькове, правоохранители арестовали дочь погибшей.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Суд избрал для подозреваемой по ч. 1 ст. 115 УК Украины харьковчанки меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в середине мая этого года неподалеку харьковского Дворца спорта было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти.

Как выяснили эксперты, причиной смерти женщины стала механическая асфиксия.

Правоохранители установили ​​личность подозреваемого. По версии следствия, погибшую лишила жизни ее родная дочь.

По предварительным данным, в конце апреля 52-летняя женщина на бытовой почве поссорилась с пожилой матерью.

В разгар ссоры дочь накинула на шею матери эластичную ленту и душила старушку, пока пенсионерка не перестала подавать признаки жизни.

Чтобы избавиться от трупа, женщина обмотала тело матери пленкой и вынесла на заброшенную стройку.

Страшную находку нашли случайные прохожие, которые и сообщили об этом правоохранителям.

Арестованной харьковчанке грозит до 15 лет лишения свободы.