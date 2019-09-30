 

В убийстве женщины, тело которой нашли возле Дворца спорта, подозревают её дочь

30 сентября 2019 г. 15:45
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По подозрению в совершении убийства пожилой женщины, тело которой обнаружили на заброшенной стройке возле Дворца спорта в Харькове,  правоохранители арестовали дочь погибшей.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Суд избрал для подозреваемой по ч. 1 ст. 115 УК Украины харьковчанки меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в середине мая этого года неподалеку харьковского Дворца спорта было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. 

Как выяснили эксперты, причиной смерти женщины стала механическая асфиксия. 

Правоохранители установили ​​личность подозреваемого. По версии следствия, погибшую лишила жизни ее родная дочь.

По предварительным данным, в конце апреля 52-летняя женщина на бытовой почве поссорилась с пожилой матерью. 

В разгар ссоры дочь накинула на шею матери эластичную ленту и душила старушку, пока пенсионерка не перестала подавать признаки жизни.

Чтобы избавиться от трупа, женщина обмотала тело матери пленкой и вынесла на заброшенную стройку.

Страшную находку нашли случайные прохожие, которые и сообщили об этом правоохранителям. 

Арестованной харьковчанке грозит до 15 лет лишения свободы.

 

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