В ухе собаки нашли портрет Трампа (фото)

07 ноября 2017 г. 15:12
Источник: УНИАН
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Одни пользователи интернета заметили тоже "портрет Трампа" в ухе пса, другие там его не разглядели.

25-летняя американка Джейд Робинсон обнаружила в ухе своего пса по кличке Чиф  "точный портрет Дональда Трампа".  Соответствующим фото она поделилась в интернете,

По словам Робинсон, глава Белого дома изображен на портрете в ухе ее пса в профиль. Такое открытие она сделала, когда ее друг сфотографировал собаку и приблизил ухо на фото.

"В интернете много негатива, и для меня это мелочи, которые заставляют меня улыбаться. И приятно знать, что Чиф заставляет людей улыбаться, даже если это его ухо", — сказала владелица собаки.
 

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