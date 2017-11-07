В ухе собаки нашли портрет Трампа (фото)

Одни пользователи интернета заметили тоже "портрет Трампа" в ухе пса, другие там его не разглядели.

25-летняя американка Джейд Робинсон обнаружила в ухе своего пса по кличке Чиф "точный портрет Дональда Трампа". Соответствующим фото она поделилась в интернете,

По словам Робинсон, глава Белого дома изображен на портрете в ухе ее пса в профиль. Такое открытие она сделала, когда ее друг сфотографировал собаку и приблизил ухо на фото.

"В интернете много негатива, и для меня это мелочи, которые заставляют меня улыбаться. И приятно знать, что Чиф заставляет людей улыбаться, даже если это его ухо", — сказала владелица собаки.

