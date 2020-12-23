В Украине 10136 новых случаев коронавируса

В Украине снова фиксируют рост новых случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились 10 136 человек. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За вчера сделали 61 445 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 41 219, методом ИФА - 20 226). Госпитализировали - 2979 человек; умерли 275 пациентов и 15 372 лица выздоровели.

С начала пандемии заболели 989 642 человека; выздоровели - 615 660 человек; умерли 17 172.

Наибольшее количество новых подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (1381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях.