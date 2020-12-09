В Украине 12 585 новых случаев коронавируса

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 12 585 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели почти на 2 тысячи человек больше. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего за прошедшие сутки проведено 58 271 тестирование на COVID-19. Из них методом ПЦР - 37 822, методом ИФА - 20 449.

Больше всего заражений выявлено в Киеве (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.

С начала пандемии в стране заразились уже 845 343, умерли - 14 204 (+276 - новый антирекорд), выздоровели - 451 118 (+14 554). Активными больными остаются 394 225.