В Украине 12 585 новых случаев коронавируса

09 декабря 2020 г. 9:50
Источник: РБК-Украина
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В Украине за прошедшие сутки подтвердили 12 585 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели почти на 2 тысячи человек больше. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего за прошедшие сутки проведено 58 271 тестирование на COVID-19. Из них методом ПЦР - 37 822, методом ИФА - 20 449.

Больше всего заражений выявлено в Киеве (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.

С начала пандемии в стране заразились уже 845 343, умерли - 14 204 (+276 - новый антирекорд), выздоровели - 451 118 (+14 554). Активными больными остаются 394 225.

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